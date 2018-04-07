تركي آل الشيخ: لن أتردد لحظة واحدة في دعم الأهلي ماديا إذا طلبوا مني ذلك

شدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على أنه لن يتراجع عن أهدافه في تطوير الرياضة المصرية والعربية.

وقال آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد" إنه لن يوقف دعمه للنادي الأهلي ولمدينة الأهلي الرياضية أو لصفقاته المطلوبة".

وأضاف قائلاً: "لا يمكن أن أتراجع عن مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، ومدينة الأهلي الرياضية ستتم وبجوارها واحدة أخرى لـ بيراميدز".

وأشار بقوله: "إذا طلب النادي الأهلي مني أن أمول أي صفقات فلن أرفض، ولكن لم يطلب مني أحد ذلك".