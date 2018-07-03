كيم كارداشيان تتجول في شوارع أمريكا بـ"هوت شورت" ساخن (صورة)

شاركت نجمة تيلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" صورة لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وظهرت كارداشيان، خلال الصورة وهي ترتدي "هوت شورت" وتتجول به في شوارع أمريكا.





ولاقت صورة كارداشيان، إعجاب متابعي حسابها، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.