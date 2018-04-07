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آل الشيخ: لن أتأخر في دعم الأهلي من أجل بقاء مهاجمه أزارو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:46 ص
آل الشيخ: لن أتأخر في دعم الأهلي من أجل بقاء مهاجمه أزارو
وليد أزارو
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عمر عبد العزيز
 

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه متفهم لأهداف "اللجان" التي تهاجمه باستمرار على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

وقال آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "اللجان التي تهاجمنا باستمرار هي تابعة للإخوان المسلمين وتهدف لإلحاق الضرر بعلاقات مصر والسعودية".

 

وأكد بقوله: "الباب مفتوح لأي طلب يتقدم به النادي الأهلي، ولن أتأخر في دعم الأهلي من أجل بقاء مهاجمه المغربي وليد أزارو".

 

وواصل: "لدينا مشاريع رياضية كبرى في معظم الدول والأندية العربية".

 

وأتم: "تخصيص الأرض سيكون بداية تنفيذ مشروع مدينة الأهلي الرياضية".

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