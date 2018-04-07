تركي آل الشيخ: بعض الأشخاص حاولوا تشويه علاقتي القوية مع الأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه تلقى عدة اتصالات من العديد من الأشخاص الذين يتصيدون في الماء العكر.

وقال آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "هناك عدد من الأشخاص أرادوا تشويه علاقتي القوية مع النادي الأهلي الذي أعشقه، ولذا سأتنازل عن كل القضايا التي رفعتها علي مسؤولي النادي الأهلي".

وأضاف: "سيظل النادي الأهلي هو الأهم ولن أضر به أو أسمح بتوجيه أي ضرر له، أو لأي ناد عربي آخر".

وواصل: "بعض المغرضين حاولوا تعطيل مستحقات النادي الأهلي لإلحاق الضرر بمسيرته".

وتابع: "تليفوني مفتوح دائماً من أجل تلقي أي طلب للمساعدة لأي نادي عربي، كوني رئيس للإتحاد العربي".