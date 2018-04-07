محمد رمضان لا يزال يحتفظ بصدارة يوتيوب بهذين الفيديوهين
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:27 ص
الفجر الفني
حقق كليب الفنان محمد رمضان الجديد "Number One" أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.
واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.
وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين".
كما تصدر اعتراف الفنان محمد رمضان، برفض الزعيم عادل إمام طلبه بالتمثيل أمامه يتصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كان رمضان صرح، بأنه طلب أثناء تصويره مسلسل "نسر الصعيد" من زميله الفنان محمد إمام، أن يظهر ولو ضيف شرف مع والده الزعيم عادل إمام.
وأشار خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، إلى أن طلبه قوبل بالرفض.
ولفت إلى أنه يحلم بالتمثيل أمام عادل إمام، ولم يشعر يومًا بالإهانة بعد رفض الزعيم طلبه، مضيفًا : "حلم حياتي أن يكون في رصيدي الفني ولو مشهد واحد مع عادل إمام".
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