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"عزام": بنك التنمية الصناعية حصل على أكبر معدل نمو للودائع في 2017

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:21 ص
عزام: بنك التنمية الصناعية حصل على أكبر معدل نمو للودائع في 2017
حمدي عزام
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أمنية فوزي
 
قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن قيمة الإقراض في مقابل الودائع حوالي 60%، مؤكدًا أنها نسبة معقولة، وكانت أكبر من ذلك ولكنهم نجحوا في جعل حجم الودائع أكبر من حجم الائتمان.

وأضاف "عزام"، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن بنك التنمية الصناعية حصل على أكبر معدل نمو للودائع في عام 2017.
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