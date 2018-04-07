"الإبراشي" عن موت عامل غرقًا في برميل طرشي: "موت مجاني لأتفه الأسباب"



وأشار إلى أحد العمال وهو ينظف البرميل سقط فيه، فقام عامل آخر بمحاولة إنقاذه فسقط هو الآخر في البرميل، متابعًا: "موت مجاني لأتفه الأسباب".



علق الإعلامي وائل الإبراشي على غرق عاملين في برميل طرشي، قائلًا: "هذا الحدث هو الأول من نوعه، إزاي يموت مواطن في برميل طرشي".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن منظر المواطن في برميل الطرشي بشع، لافتًا إلى أن عمق برميل الطرشي يصل لـ2 متر، معقبًا: "طبعًا لو رأس أي حد نزلت في البرميل هيموت، لأن المياه مشطشطة".