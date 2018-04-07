سيدي سالم يفوز على أبيس بثلاثية وديا

حقق فريق سيدي سالم بقيادة المدير الفني ياسر ريان، فوزا كبيرا على حساب فريق أبيس بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية استعداداً للممتاز "ب".

وأحرز ثلاثية الفائز كلاً من شمس محارب، وأحمد سامح، وأحمد علاء، ومن المقرر أن يلتقي سيدي سالم مع النصر للتعدين عصر الجمعة ضمن تجاربه الودية.

وفاز سيدي سالم في المباراة الودية الأولى بمعسكر الإسكندرية على حساب نادي مصر بهدف دون مقابل.

وأدار المباراة طاقم حكام درجة أولى بقيادة الحكم تامر خميس، وعاونه علي محمود، وسامح حسين.