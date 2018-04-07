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وزير شؤون مجلس النواب يكشف موعد رد البرلمان على بيان الحكومة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:58 ص
وزير شؤون مجلس النواب يكشف موعد رد البرلمان على بيان الحكومة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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أمنية فوزي
 
علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على بيان الحكومة أمام مجلس النواب، قائلًا إن رئيس الوزراء قام بلمسة وفاء وشكر لرئيس الحكومة السابق.

وأشار "مروان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "أون لايف" مساء الثلاثاء، إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة وكيل أول المجلس، وتضم جميع التيارات السياسية الممثلة في المجلس من معارضة ومستقلين وأحزاب.

وأضاف أنها تعد تقريرًا سيعرض في أول جلسة في مجلس النواب يوم 15 يوليو المقبل، وعلى ضوء التقرير سيتم التصويت وستنطلق الحكومة في عملها إذا تم إعطائها الثقة.
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