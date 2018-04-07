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برلماني: برامج الحماية في بيان الحكومة التزام منها لتحسين حياة المواطن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:53 ص
برلماني: برامج الحماية في بيان الحكومة التزام منها لتحسين حياة المواطن
النائب إسماعيل نصر الدين
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داليا الحسين
 
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه اليوم بالبرلمان، جيد ونحتاج إلى تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن البيان أوضح أنه سيتم توفير 950 ألف فرصة عمل سنويا، وهذا رقم معجزة، وأمل كبير للشباب والأسر المصرية، مؤكدًا أن الشعب تحمل أشياء لا يتحملها غيره، من الدول.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة رجل جاد في عمله، منوهًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية فى بيان الحكومة التزام منها لتحسين مستوى حياة المواطنين
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