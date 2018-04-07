وزير إماراتي: علاقتنا مع مصر تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة

قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، إن الحكومات هي القاطرة التي تقود الاقتصاد والمجتمع والرياضة وكافة القطاعات على مستوى أي دولة من الدول.



وأضاف "القرقاوي"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة مستهدفة من الآخرين ومن بعض الدول العربية، ودور مصر والإمارات هو خلق نموذج عربي عربي في التعاون الحكومي.



وشدد، على أن مصر لها فضل كبير على دولة الإمارات في تأسيسها، والمصريون من أطباء ومعلمين ساهموا بشكل كبير في بناء دولة الإمارات، ونقل المعرفة بدأ من مصر للإمارات منذ الخمسينيات، ومصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا أن علاقة مصر والإمارات تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة وأبنائها.



ونوه، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة (رؤية 2030) التي أطلقها الرئيس السيسي قوامها مشروعات قومية ضخمة تم إطلاقها.

