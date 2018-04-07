ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير إماراتي: علاقتنا مع مصر تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:51 ص
وزير إماراتي: علاقتنا مع مصر تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة
محمد بن عبدالله القرقاوي
طباعة
رقية جمال
 
قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، إن الحكومات هي القاطرة التي تقود الاقتصاد والمجتمع والرياضة وكافة القطاعات على مستوى أي دولة من الدول.

وأضاف "القرقاوي"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة مستهدفة من الآخرين ومن بعض الدول العربية، ودور مصر والإمارات هو خلق نموذج عربي عربي في التعاون الحكومي.

وشدد، على أن مصر لها فضل كبير على دولة الإمارات في تأسيسها، والمصريون من أطباء ومعلمين ساهموا بشكل كبير في بناء دولة الإمارات، ونقل المعرفة بدأ من مصر للإمارات منذ الخمسينيات، ومصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا أن علاقة مصر والإمارات تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة وأبنائها.

ونوه، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة (رؤية 2030) التي أطلقها الرئيس السيسي قوامها مشروعات قومية ضخمة تم إطلاقها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 4:50:09 AM