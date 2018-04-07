مصر× يوم.. تهاني الجبالي: الإخوان كانوا يتعاملون على أنهم وكلاء الله في الأرض

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها ما أكده النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بإن الإعلام الإلكتروني أصبح سيد الموقف في المجال الإعلامي وهذا الأمر ظهر بعد 2011.

فقيه دستوري: لا علاقة بين إعلان حركة المحافظين وتقديم بيان الحكومة للبرلمان

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا علاقة بين إعلان حركة المحافظين وتقديم بيان الحكومة للبرلمان.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تسعي للحصول على أغلبية ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ تشكيلها، مشيرًا إلى أن الدستور اشترط تقديم بيان الحكومة خلال 30 يوما من تشكيلها أمام البرلمان.

مختار نوح: "البرادعي اخترع الاختفاء القسري لمحاكمة السيسي دوليًا"

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها 15 مركزًا بحثيًا و5 قنوات فضائية و25 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كشف تزييف الاختفاء القسري من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا "البرادعي اخترعت قصة الاختفاء القسري لمحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسي دوليًا".

وأكد "نوح"، أن لا يوجد اختفاء قسري في مصر، وجماعة الإخوان تتهم الدولة المصرية بذلك لكي تتدخل منظمات حقوق الإنسان في شأن مصر.

متحدث البرلمان: برنامج الحكومة يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد جني الثمار

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن بيان رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذى تلاه اليوم أمام البرلمان، هو مختصر لبرنامج الحكومة، والمحاور الرئيسية به.

وأضاف "حسب الله"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التفصيلي للحكومة عدد صفحته تتجاوز 600 صفحة، وتم توزيعه في كتاب على جميع أعضاء البرلمان للإطلاع عليه.

وتابع، أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة، اجتمعت اليوم وقامت بتشكيل 5 لجان فرعية داخلها لـ 5 محاور لبرنامج الحكومة، موضحًا أن أبرز ما استوقفه ببرنامج الحكومة هو أن الفترة القادمة فترة جني الثمار، وهذا البرنامج هذفه الرئيسي شعور المواطن المصري بأن ما حدث تم من أجله، وأننا على مشارف جني ثمار ماحدث، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية لحكومة شريف إسماعيل، كانت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.

عبد الله رشدي عن فيديو مدح "الخمورجية": لا يليق بمقام المسجد أو الشيخ

علق الشيخ عبدالله رشدي، من علماء الأزهر الشريف، على فيديو المبتهل الشيخ طارق عبدالرحمن، والذي مدح فيه الخمورجية والحشاشين، قائلًا إن ما قيل كان في مسجد، ويجب أن يتم مراعاة ما يقال في المساجد.

وأكد "رشدي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الكلمات لا تليق بمقام الشيخ، أو مقام المسجد.

وناشد المبتهلين أن ينتقوا العبارات المناسبة في المقامات التي يلقونها في بيوت الله، مؤكدًا أن مثل هذه الألفاظ غير مقبولة وثقيلة على المسامع والوجدان، وأن الشرع جاء ليعدل العادات والتقاليد وفقًا لما يحبه الله سبحانه وتعالى.

تهاني الجبالي: الإخوان كانوا يتعاملون على أنهم وكلاء الله على الأرض

قالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، إن ثورة 30 يونيو عززت فكرة أن الوطن والدولة ليس وجهة نظر، وأن التغير الثوري حدوده عدم هدم بنيان الوطن.

وأضاف "الجبالي"، خلال حوارها على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الفاشية الدينية "الإخوان" كانت تضع الدين مقام الدنيا وكانت تتحدث كأنها وكيل الله على الأرض، معقبة:" السلطة كانت ستتحول إلى وكيل الله على الأرض، والاختلاف معهم كان سيتحول إلى اختلاف مع الله".