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برلماني: بيان رئيس الوزراء بريق أمل للشعب المصري

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:33 ص
برلماني: بيان رئيس الوزراء بريق أمل للشعب المصري
النائب مجدى ملك
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داليا الحسين
 
وصف النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، بيان الحكومة بأنه يدعو للتفاؤل، وبريق أمل للشعب المصري، موضحًا أن البيان جاء متوازنًا وبه إحساس كبير بمتطلبات الشارع الذى عاني بشكل كبير من قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كان موفقا فى البيان، مشيرا إلى أن البيان ركز على إجراءات الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة منظومة الدعم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك 120 مليار جنيه سنويا تدفعها الدولة لبرنامج الحماية الاجتماعية والدعم السلعى.
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