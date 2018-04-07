جروس: لا أعلم شيئا عن أزمات اللاعبين مع الزمالك.. وهدفي تحقيق البطولات
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:56 م
علاء خليف
أعرب كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال".
وقال "جروس" في تصريحات تليفزيونية: "لا أريد
التحدث عن الماضي وأنا سعيد بوجودي في الزمالك، وسعيد بثقة مجلس إدارة القلعة البيضاء
ورئيس النادي".
وأضاف: "اعرف فريق الزمالك ولكن هناك تفاصيل لا أعرفها
وسأبدأ التعرف على كل شيئ من الآن".
وتابع: " أستهدف تحقيق البطولات والانتصارات مع الزمالك
وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء".
وأتم: "لا أعلم بمشاكل النادي مع اللاعبين ولا أتمنى
وجود أي مشكلات، والأمور ستكون أفضل".
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