جروس: لا أعلم شيئا عن أزمات اللاعبين مع الزمالك.. وهدفي تحقيق البطولات

أعرب كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال".

وقال "جروس" في تصريحات تليفزيونية: "لا أريد التحدث عن الماضي وأنا سعيد بوجودي في الزمالك، وسعيد بثقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورئيس النادي".

وأضاف: "اعرف فريق الزمالك ولكن هناك تفاصيل لا أعرفها وسأبدأ التعرف على كل شيئ من الآن".

وتابع: " أستهدف تحقيق البطولات والانتصارات مع الزمالك وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء".

وأتم: "لا أعلم بمشاكل النادي مع اللاعبين ولا أتمنى وجود أي مشكلات، والأمور ستكون أفضل".