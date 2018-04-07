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جروس: لا أعلم شيئا عن أزمات اللاعبين مع الزمالك.. وهدفي تحقيق البطولات

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:56 م
جروس: لا أعلم شيئا عن أزمات اللاعبين مع الزمالك.. وهدفي تحقيق البطولات
كريستيان جروس
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علاء خليف
 

أعرب كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال".

 

وقال "جروس" في تصريحات تليفزيونية: "لا أريد التحدث عن الماضي وأنا سعيد بوجودي في الزمالك، وسعيد بثقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورئيس النادي".

 

وأضاف: "اعرف فريق الزمالك ولكن هناك تفاصيل لا أعرفها وسأبدأ التعرف على كل شيئ من الآن".

 

وتابع: " أستهدف تحقيق البطولات والانتصارات مع الزمالك وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء".

 

وأتم: "لا أعلم بمشاكل النادي مع اللاعبين ولا أتمنى وجود أي مشكلات، والأمور ستكون أفضل".

 

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