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تعليق ناري من "الإبراشي" على ضرب لاعب تنس لرئيس الاتحاد القطري

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:21 ص
تعليق ناري من الإبراشي على ضرب لاعب تنس لرئيس الاتحاد القطري
لكابتن عمر عصر
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كساب أحمد
 
علق الكابتن عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، على إساءته لمصر في بطولة البحر المتوسط، قائلًا: "افتخر باللعب باسم مصر، وما حدث تم تداوله بشكل مختلف".

وأضاف "عصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية"دريم"، مساء الثلاثاء، أنه جاء تكريم له من الهند لأنه من أفضل 16 لاعبًا على مستوى العالم بجائرة مادية توازي راتبه في العام بالكامل، لكن اتحاد الكرة تعنت ورفض سفره.

وأشار إلى أن الاتحاد فرض عليه غرامة تقدر بـ100 ألف جنيه، يرجع إلى أن رئيس الاتحاد القطري قام بإهانته وهو في قطر، فرد بضربه، وقال له الإعلامي وائل الإبراشي مقدم البرنامج: "الناس كانت لازم تكافئك مش تعاقبك".
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