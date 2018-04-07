اجتماع مرتقب لمجلس الأهلي غدا الأربعاء

يعقد في الثالثة عصر غد الأربعاء، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة خلال اجتماع الغد، عددا من الأمور الهامة على الصعيد الإداري والرياضي.

كما سيناقش مجلس الإدارة نتائج اجتماعات لجنة تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير، برئاسة المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة.