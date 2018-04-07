حياة الدرديري تخرج من صمتها وتقطع إجازة "شهر العسل" للرد على منتقديها: "بوظتوا حياتنا" (صورة)





ونشرت حياة الدرديري عبر حسابها على "فيس بوك": "بشكر كل الناس ال هنتنى بالزواج تحياتى لكم جميعا...اما بقى شويه الحثاله ال قاعدين يحشروا نفسهم من كتر الغل والحقد والسواد فى فستان زفافى عاوزه اقولهم دى كانت حفله اسريه للعيله فقط وكونى لبست فستان مفتوح فده شيء يخصنى بدون تدخل من الاخرين غالبيه فساتين السواريه مكشوفة".





وأضافت "الدرديري" : " وده كان حفل خاص ولكن شويه الحثاله بيستغلوا الصور لاغراضهم الشخصيه الزباله ال زيهم ...كل واحد ياريت يخليه ف نفسه وكفايه ...محدش عارف ربنا بياخد ايه عشان يديك ....سيبونا ف حالنا بقى كفايه بوظتوا حياتنا.. وكرهتونا ف شهرتنا حتى اكتر الاشياء خصوصيه مش عارفين نحس بيها".





يذكر أن عكاشة عقد قرانه على حياة الدرديري، مقدمة برنامج "مصر اليوم"، مساء الجمعة 29 يونيو، في منزل أسرة العروس بمحافظة البحيرة.

كما احتفلا بزفافهما مساء الإثنين 2 يوليو في إحدى المراكب النيلية وسط عدد من الأقارب والأصدقاء.













ردت الإعلامية حياة الدرديري، على الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عقد قرانها باعتبارها أمور شخصية لا يجوز تجاوزها.