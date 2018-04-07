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أحمد مرتضى: فاوضنا سكولاري وداليتش قبل التعاقد مع "جروس"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:43 م
أحمد مرتضى: فاوضنا سكولاري وداليتش قبل التعاقد مع جروس
سكولاري
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علاء خليف
 

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن كريستيان جروس مدرب الزمالك الجديد يمتلك المواصفات المطلوبة في المدير الفني الذي يريده مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

 

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " كان هناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك، وفاوضنا فيليب سكولاري وبيسرو وزلاتكو داليتش قبل التعاقد مع كريستيان جروس".

 

وأضاف: "اختيار جروس بسبب رغبتنا في التعاقد مع مدرب كبير صاحب سيرة ذاتية قوية".

 

وأتم: "جروس يمتلك المواصفات المطلوبة في المدير الفني والمتمثلة في تحقيقه بطولات عديدة خلال مسيرته، لديه خبرة بالكرة العربية بحكم قيادته للأهلي السعودي، كما أنه يمتلك جهازا فنيا كاملا".

 

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