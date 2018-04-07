"الوزراء": لم يتبق سوى 15% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السنوات المقبلة هي سنوات جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه تم حوالي 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتبقى هو الجزء الأسهل منه.



وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "أون لايف" مساء الثلاثاء، أن برنامج الحكومة مهتم جدًا بالفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال بناء الإسكان الاجتماعي، والكثير من الأشياء الأخرى التي تتعلق بكل القطاعات في الدولة، مشددًا على أن بناء الإنسان المصري من أولويات الحكومة الحالية.



ولفت إلى أن الموازنة العامة هذا العام هي الأكبر في تاريخ الحكومة، مشيرًا إلى أن مدة برنامج الحكومة 4 سنوات ويتضمن خطط الإصلاح الاقتصادي

