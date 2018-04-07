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فؤاد شاكر: الاستثمار العقاري قد يؤدي إلى اندثار الطبقة المتوسطة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:34 ص
فؤاد شاكر: الاستثمار العقاري قد يؤدي إلى اندثار الطبقة المتوسطة
الدكتور فؤاد شاكر
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف السابق، أن هناك توجه لدى السياسة القائمة للاستثمار في العقار، وهو ما يؤثر على الطبقة المتوسطة، ويلغيها، وقد يؤدي إلى اندثارها.

وأشار "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن محور الاهتمام الدولي بمحوري التعليم والصحة سيؤثر على المواطن، وسيحافظ على الوضع الاقتصادي لكل طبقة من طبقات المجتمع.
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