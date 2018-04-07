اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول جنوب سوريا

أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي، سيلتئمُ الخميس، في جلسة طارئة، لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام، بإسناد من روسيا، ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص.





ودعا إلى هذا الاجتماع الطارئ، كل من السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما اعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.





وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفاً و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل.