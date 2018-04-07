ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول جنوب سوريا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:26 م
اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول جنوب سوريا
طباعة
أ ف ب
 
أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي، سيلتئمُ الخميس، في جلسة طارئة، لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام، بإسناد من روسيا، ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص.

ودعا إلى هذا الاجتماع الطارئ، كل من السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما اعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفاً و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 12:10:03 AM