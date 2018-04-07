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ترامب: مصادر صحيفة "واشنطن بوست" غير موجودة.. وهى عار على الصحافة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:32 م
ترامب: مصادر صحيفة واشنطن بوست غير موجودة.. وهى عار على الصحافة
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم صحيفة "واشنطن بوست"، التى وصفها بأنّها تنقل أخباراً زائفة مجهولة المصدر ولا تمت للحقيقة بصلة.


وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر "صحيفة واشنطن بوست تنقل أخبارها باستمرار عن مصادر مجهولة غير موجودة، فنادراً ما يذكرون إسم أى شخص لأنه لا يوجد أحد سيعطيهم المعلومات السلبية التى يبحثون عنها، إنهم عار على الصحافة، وهناك العديد من وسائل الإعلام الأخرى مثلها!".

 

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