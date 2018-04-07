برلماني: برنامج حكومة مصطفى مدبولي رسالة أمل للشعب المصري

أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ببرنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذي تقدم به لمجلس النواب اليوم، معتبرًا إياه رسالة أمل للشعب المصري.





وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المحاور الذي تحدث عنها رئيس الحكومة، تؤكد أن هناك رؤية للمشاكل الموجودة على أرض الواقع، من خلال التصدي للمطالب الجماهيرية ذات الأولوية المُلحة.



