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برلماني: برنامج حكومة مصطفى مدبولي رسالة أمل للشعب المصري

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:32 م
برلماني: برنامج حكومة مصطفى مدبولي رسالة أمل للشعب المصري
مجدي ملك
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رقية جمال
 
أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ببرنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذي تقدم به لمجلس النواب اليوم، معتبرًا إياه رسالة أمل للشعب المصري.

وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المحاور الذي تحدث عنها رئيس الحكومة، تؤكد أن هناك رؤية للمشاكل الموجودة على أرض الواقع، من خلال التصدي للمطالب الجماهيرية ذات الأولوية المُلحة.

وأعرب، عن أمله في أن توفق الحكومة الجديدة في إيجاد الموارد التى تحقق الآمال الموجودة ببرنامج حكومة الذي يضع يده على العديد من المشاكل.
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