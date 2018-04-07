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معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 مليون برميل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:28 م
معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 مليون برميل
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وكالات
 
قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل قي الأسبوع المنتهي في 29 يونيو حزيران إلى 416.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 3.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما بمقدار 2.6 مليون برميل، وفقا لما ذكره معهد البترول.

وأظهرت البيانات أن معدل استهلاك المصافي انخفض بمقدار 149 ألف برميل يوميا.

وتقلصت مخزونات البنزين بمقدار ثلاثة مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره 817 ألف برميل.

وبحسب البيانات، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 438 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 545 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 250 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.
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