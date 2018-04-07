هيبي فورتشن الصيني يرد بـ8 ملايين يورو والأهلي يرفض ويتمسك بـ10 ملايين





تلقي محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا من مسؤلي نادي «هيبي فورتشن»، جاء فيه رغبتهم في شراء "وليد أزارو" مقابل 8 ملايين يورو فقط.





في الوقت الذي اشترطت فيه إدارة الأهلي في خطابها للنادي الصيني الحصول على 10 ملايين يورو، نظير الاستغناء عن اللاعب.





وقام "فضل" بعرض الأمر على لجنة الكرة والتي تمسكت بقرارها السابق وحصول الأهلي على مبلغ 10 ملايين يورو، نظير بيع اللاعب.