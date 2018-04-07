برلماني: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول انتشار وباء الجلد العقدي بين الأبقار
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:21 م
رقية جمال
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن الجلد العقدي مرض فيروسي ينتشر بين الأبقار عن طريق الناموس، يحدث ارتفاع في الحرارة وتقرحات في الجلد، ويظهر دائمًا في فصل الصيف، ومن المعتاد ان يكون هناك تحصين للماشية ضد هذا المرض كل 9 أشهر، موضحًا أن كفاءة المصل الذي يستخدم لتحصين الأبقار لاتزيد عن 60%.
وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذا المرض ظهر في العديد من المحافظات بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى ان قطاع الطب البيطري يواجه مشاكل عديدة يؤدي لقصور في الأداء، مما تسبب في تراجع الثروة الحيوانية قي مصر وزيادة نسب الإستيراد، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لقطاع الطب البيطري متهالكة للغاية، ويتم اختيار قياداته بشكل غير سليم.
وتابع، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول انتشار هذا المرض، وضرورة العمل على إنتاج لقاح جديد للعلاج، مع تحصين الماشية ضد هذا المرض، ورش الحظائر والحيوانات والتطعيم للوقاية من المرض، مع ضرورة محاسبة المقصرين.
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