مدير "بروكسل الدولي للبحوث": أوروبا تجد حل الدولتين ملفا عادلا لمنافسة "ترامب"

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن هناك كثير من الدلائل تؤكد على أهمية الدور الأوربي فى القضية الفلسطينية، وإسرائيل رغم عدم رضاها على الموقف الاوربي وليس ثقتها فقط، إنما أوربا هى أحد أضلاع الرباعية فى الأساس فى عملية السلام، وأوروبا أهم شريك تجاري لإسرائيل، وبالتالى لديها أدوات ضغط وإن كانت لم تمارس هذة الأدوات إلا من خلال التصريحات ولكن عمليًا لم تقم بأى إجراءات، على إسرائيل رغم الإنتهاكات المتعددة لعملية السلام وحل الدولتين وخاصة عند قرارات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهذا ما أعترضت علية بوضوح جليل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمفوضية.





وأضاف أبو جزر، خلال برنامج وراء الحدث الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الاتحاد الأوروبي، هو أهم جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، وأوروبا الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل وليس الولايات المتحدة، إذن أوروبا لديها وزن كبير تستطيع أن تؤثر ولكن أوربا أن تستمر فى عملية دعم المنحة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل فهى بذلك غذا لم تخدم المشروع الاوربي وهو حل الدولتين، مشيرًا إلى أن أوروبا تملك الكثير من مقومات الضغط على إسرائيل ولكن لم تمارسها حتى الآن.



