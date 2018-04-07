برلماني: برنامج الحكومة طموح ولكن فضفاض

أكد محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة ورقيا يعد برنامجا طموحا إلا أنه يعيبه أنه يحمل كلمات فضفاضة، منوها أنه كان لابد أن يضع نقاط محددة مع ترتيب الأولويات.





وأضاف خلال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن المواطن عاش السنوات الماضية في "عجاف"، مؤكدًا أن الشعب تحمل وساند الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقتهم فيه.





وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تركز على المواطن الفقير عقب الـ4 سنوات الماضية الصعبة بالإضافة إلى التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، لأن الفقير من أكثر الفئات تضررا، متابعا: " لم يعد لدينا طبقة متوسطة أصبح هناك طبقة فقيرة وأخري معدومة".



