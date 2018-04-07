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عاجل.. إصابة 13 بتسمم غذائي عقب تناولهم كشري وأكل منزلي في "إهناسيا" ببني سويف

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:18 م
عاجل.. إصابة 13 بتسمم غذائي عقب تناولهم كشري وأكل منزلي في إهناسيا ببني سويف
تسمم غذائي ـ أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي نتيجة تناولهم كشرى وأكل منزلى "فاسد" بقريتي العواونة ومنشأة الحج، بمركز إهناسيا ببني سويف.

أستقبلت مستشفي إهناسيا المركزى 3 أطفال من أسرة واحدة، بقرية العواونة، التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم «وجبة كشري» هم: «محمود ر.ا» 6سنوات وشقيقه التؤام «محمد ـ 6 سنوات» وشقيقتهما «شهد ـ سنة ونصف»، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.

كما أستقبلت المستشفي 7 أشخاص من قرية العواونة التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة منزلية «أرز وبطاطس ولحوم» وهم: «سميرة م.ا» 65 سنة و«حنان ش.ا» 45 سنة و«عزة ش.ع» 33 سنة و«فاطمة ج.ف» 8 سنوات و«الاء ج.ف» 5 سنوات و«عبدالرحمن ج.ف» 3سنوات و«إنجي خ.م» سنتان، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.

وأستقبلت المستشفي 3 من أسرة واحدة «أم وطفليها» من قرية منشأة الحج التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم، عقب تناولهم وجبة منزلية «أرز بايت» وهم: «وردة ع.م» 30 سنة و«هاجر س.ع» 4 سنوات و«حبيبة س.ع» 3 سنوات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.
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