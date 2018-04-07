عاجل.. إصابة 13 بتسمم غذائي عقب تناولهم كشري وأكل منزلي في "إهناسيا" ببني سويف

أصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي نتيجة تناولهم كشرى وأكل منزلى "فاسد" بقريتي العواونة ومنشأة الحج، بمركز إهناسيا ببني سويف.



أستقبلت مستشفي إهناسيا المركزى 3 أطفال من أسرة واحدة، بقرية العواونة، التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم «وجبة كشري» هم: «محمود ر.ا» 6سنوات وشقيقه التؤام «محمد ـ 6 سنوات» وشقيقتهما «شهد ـ سنة ونصف»، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.



كما أستقبلت المستشفي 7 أشخاص من قرية العواونة التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة منزلية «أرز وبطاطس ولحوم» وهم: «سميرة م.ا» 65 سنة و«حنان ش.ا» 45 سنة و«عزة ش.ع» 33 سنة و«فاطمة ج.ف» 8 سنوات و«الاء ج.ف» 5 سنوات و«عبدالرحمن ج.ف» 3سنوات و«إنجي خ.م» سنتان، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.



وأستقبلت المستشفي 3 من أسرة واحدة «أم وطفليها» من قرية منشأة الحج التابعة لدائرة المركز، مصابون بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم، عقب تناولهم وجبة منزلية «أرز بايت» وهم: «وردة ع.م» 30 سنة و«هاجر س.ع» 4 سنوات و«حبيبة س.ع» 3 سنوات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وإحتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة.

