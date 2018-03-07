أحمد موسى: ثبت بالأدلة استخدام شركة "أبوتريكة" في تمويل أعمال إرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجريدة الرسمية أعادت نشر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1529 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، لاتهامهم فى القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لافتًا إلى أن شمل قرار الإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، بجانب الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجله عبد الله، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وخيرت الشاطر وأبنائه، وحسن مالك وأبنائه، وشقيقيه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد بديع ونجله بلال، وعلي وعلياء، ابني مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة "الإخوان"، لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القرار.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، ان "أبوتريكة" ثبت بالدليل أنه تم استخدام شركته لتمويل أعمال الإرهاب الإخواني الإجرامي، وتمويل حركتي حسم ولواء الثورة، معقبًا: "أبوتريكة إرهابي..إرهابي..إرهابي".



