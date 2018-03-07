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"عباس" و"نتنياهو" سيحضران المباراة الختامية بكأس العالم في موسكو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:35 م
عباس ونتنياهو سيحضران المباراة الختامية بكأس العالم في موسكو
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وكالات
 
أعلنت سفارة إسرائيل بروسيا اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، سوف يزور العاصمة الروسية "موسكو" يوم 11 يوليو للقاء فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.

وقالت السفارة الإسرائيلية، في تصريح لها إن "نتنياهو سيزور موسكو الأربعاء 11 يوليو حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الروسي".

وصرح مصدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو تلقى دعوة من السلطات الروسية لزيارة موسكو وحضور المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم يوم 15 يوليو".

جدير بالذكر أن وجود نتنياهو في موسكو سوف يتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة الروسية.

وأعلنت السفارة الفلسطينية أواخر يوليو رسميا أن عباس سيصل موسكو يوم 13 يوليو لحضور اختتام كأس العالم وعقد لقاء مع بوتين.

ولم تتحدث أي مصادر رسمية عن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين عباس ونتنياهو في موسكو أو اجتماع ثلاثي سيجمع الطرفين مع بوتين.

وأكدت روسيا مرارا في وقت سابق استعدادها لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو بهدف كسر الجمود في عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تمر بحالة صعبة في الوقت الراهن لا سيما بسبب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والتوتر المتصاعد بين إسرائيل وقطاع غزة إثر هذا الحدث.
المزيد عن: نتنياهو موسكو السفارة الإسرائيلية
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