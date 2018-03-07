بريزنتيشن تُغرم الجبلاية بسبب الفيديوهات المسربة

قررت شركة بريزنتيشن راعي الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على الجبلاية نتيجة الفيديوهات المسربة من غرف اللاعبين لإحدى البرامج الرياضية خلال منافسات كأس العالم.

وكانت إحدى البرامج الرياضية نشر لقاءات للاعبو المنتخب الوطني، من غرفهم داخل مقر الإقامة بروسيا، أثناء البطولة.





ويأتي قرار بريزنتيشن، باعتبارها صاحبة الحقوق الحصرية للحصول على تصريحات اللاعبين والبعثة، بجانب المعسكرات ونقل التدريبات خلال مونديال روسيا.





وكان المنتخب الوطني، ودع منافسات كأس العالم من الدور الأول عقب تذيله جدول ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، في البطولة المقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.