عاجل.. إصابة طفل بصاروخ كاتيوشا حوثي على جازان السعودية

أفاد الدفاع المدني السعودي عن إصابة طفل بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية على منطقة جازان الحدودية مع اليمن.





وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء بمعاينة مكان سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة.





وأضاف المتحدث أن سقوط الصاروخ نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى.





وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.