أولى بوسترات الموسم الجديد من Game of thrones (صورة)

شارك النجم بيتر دينكلينج، صاحب شخصية تيريون لانيستر في المسلسل الأشهر فى تاريخ التيلفزيونgame of thrones، عن بوسترات الموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر عرضه فى أبريل المقبل، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





مسلسل GAME OF THRONES بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.