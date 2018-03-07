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تهاني الجبالي: أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:27 م
تهاني الجبالي: أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري
تهاني الجبالي
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أمنية فوزي
 
أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن ما تقوم به القوات المسلحة في مواجهتها مع الإرهاب هدفة إقامة تنظيم موازي للإخوان.

وأشارت "الجبالي"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري، وأن أهم ما لدينا هو صلابة الجبهة الداخلية، ومكانة الوعي الجمعي المصري.

وأضافت أن قيادات إخوانية زرعها التنظيم أثناء حكمه لا زالت موجودة في مواقعها بأجهزة الدولة حتى الآن.
المزيد عن: مكافحة الإرهاب دورها داخل التنظيم تهاني الجبالي تنظيم الإخوان التوك شو أخبار مصر
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