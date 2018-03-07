عمرو بدر: قانون تنظيم الصحافة 'مشبوه' وحان وقت استدعاء عمومية 'الصحفيين'





قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الكرة أصبحت في ملعب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وذلك بعد بيان الهيئة الوطنية للصحافة وتصريحات الكاتب الصحفي أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بخصوص قانون تنظيم الصحافة الجديد.









وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمر قد استقر على تمرير القانون "المعيب" للصحافة بشكله الحالي، بموافقة ومباركة من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن ذلك أمرٌ يُشكل خطرًا على مهنة الصحافة ومستقبلها.









وتابع: أُبدي دهشتي من تجاهل كل الكوارث الواردة بالقانون، وتقديمه بأنه القانون الأمثل، فلم يتحدث أحد من المدافعين عن القانون المشبوه عن النصوص التي تُجيز إلغاء المؤسسات الصحفية القومية ودمجها كبداية لخصخصة هذه المؤسسات، ولم يتحدث أحد منهم عن سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسات القومية، بل ووصل الأمر لحد تخصيص جزء من ميزانية المؤسسات القومية المُثقلة بالأعباء والأزمات لصالح الهيئة.













وشدد "بدر" أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب وغيرهم، تجاهلوا النصوص التي تُقيد الحريات الصحفية، وتتجاهل الدستور الذي قصر الحبس في ٣ جرائم محددة حصرًا، وأعاد القانون الحبس الاحتياطي من جديد.









واستطرد عضو مجلس النقابة، بأنه حان الوقت لاستدعاء الجمعية العمومية للنقابة؛ وذلك لتحسم قرارها بشأن القانون واصفًا إياه بـ"المشبوه"، مع إعادة التواصل بين البرلمان ورئيسه.