عاجل.. الأهلي يوافق على بيع أزارو





تقلت لجنة الكرة اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم، الثلاثاء، من الكابتن محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، والموجود في معسكر كرواتيا، جاء فيه أنه عقد اجتماعا مطولًا مع اللاعب وليد أزارو، في حضور باتريس كارتيرون، المدير الفني، لمناقشة رغبته في الانتقال إلى أحد الأندية الصينية.









وعقب الجلسة، وافق كارتيرون وجهازه الفني على رحيل «أزارو» للنادي الصيني، وهو ما أبلغ به «يوسف» لجنة الكرة في الاتصال الهاتفي.









وعليه، استعرضت اللجنة العرض المالي المقدم من نادي «هبي فورتشن»، الذي جاء فيه شراء اللاعب بـ8 ملايين دولار في البداية، ثم قام برفع العرض المالي إلى 9.5 مليون دولار، وانتهت اللجنة أن بيع اللاعب لن يقل عن 10 ملايين دولار، وأرسلت إدارة النادي خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بأن الحصول على خدمات اللاعب، وليد أزارو، سيكون بمقابل مالي 10 ملايين دولار.



