معسكرا مغلقا لمنتخب التنس الباراليمبي الذهني استعدادا لكأس العالم

بدأ اليوم منتخب التنس التابع للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، معسكرا مغلقا بمركز شباب الجزيرة، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من ١٥ إلي ٢١ يوليو الجاري.





ويستمر المعسكر لمدة يومين تحت قيادة الدكتور محمد عبدالستار المدير الفني للمنتخب، ويتضمن تدريبات علي فترتين صباحية ومسائية، لتأهيل وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.









ويضم المعسكر اللاعب أحمد تامر جويلي من نادي الصيد، واللاعب سيد حمدي من مركز شباب حلوان.