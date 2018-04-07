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إنجلترا تتلقى هدف متأخر لأول مرة في المونديال

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:16 م
إنجلترا تتلقى هدف متأخر لأول مرة في المونديال
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مني العوضي
 

سجل المدافع ياري مينا هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في مرمى انجلترا في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي يجمعهما في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم.

جاء هدف مينا في الدقيقة "92:33" ليتلقى منتخب إنجلترا هدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني من مباراة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

جدير بالذكر فأن هاري كين قد تقدم للانجليز بهدف من ركلة جزاء قبل أن يدرك ياري مينا التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

المزيد عن: ياري مينا هاري كين كولومبيا بطولة كاس العالم انجلترا
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