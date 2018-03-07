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برلماني: "المواطن المصري الله يكون في عونه"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:16 م
برلماني: المواطن المصري الله يكون في عونه
صورة أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري يتعرض لمؤامرات لتفكيك نسيجة، مضيفًا: "المواطن المصري الله يكون في عونه يتعرض لقنوات الإرهاب، وشائعات السوشيال ميديا، وعلى الرغم من ذلك صابر ومتمسك بوطنه".

وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء: "اتهمنا البعض ببيع تيران وصنافير، ولكن الحقيقة أنه كنا نريد ضبط الحدود أمام العالم، ولولا كانت تركيا قالت إن حقل ظهر ده بتعها".

وأضاف أن "بيان مدبولي اعتراف بأنه استكمال لما بدأته حكومة إسماعيل للإصلاح"، موضحًا أن "الفترة السابقة على 30 يونيو شهدت تراجعًا كبيرًا للدولة المصرية على كل المستويات".
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