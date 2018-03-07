برلماني: "المواطن المصري الله يكون في عونه"

قال النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري يتعرض لمؤامرات لتفكيك نسيجة، مضيفًا: "المواطن المصري الله يكون في عونه يتعرض لقنوات الإرهاب، وشائعات السوشيال ميديا، وعلى الرغم من ذلك صابر ومتمسك بوطنه".





وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء: "اتهمنا البعض ببيع تيران وصنافير، ولكن الحقيقة أنه كنا نريد ضبط الحدود أمام العالم، ولولا كانت تركيا قالت إن حقل ظهر ده بتعها".



