بالصور| لاعبو الزمالك يودعون خالد جلال بـ"تورتة" في معسكر أكتوبر

حيث قام اللاعبون باحضار تورته احتفاء بمدربهم وذلك بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وأيمن حافظ مدير الكرة.



كما التقط اللا عبون الصور التذكاريه مع المدرب.

وفي السياق نفسه، احضر أيضا مسئولو الفندق المقيم به الزمالك بمعسكر أكتوبر بوكيه ورد لجلال احتفاء به.





من جانبه شكر جلال اللاعبين ومسئولي النادي وأكد لهم أنه دائما سيكون داعما للفريق وللنادي معربا عن أمنياته بنجاح كريستيان جروس المدير الفنى الجديد مع الفريق وتحقيق البطولات.