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بالصور| لاعبو الزمالك يودعون خالد جلال بـ"تورتة" في معسكر أكتوبر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:13 م
بالصور| لاعبو الزمالك يودعون خالد جلال بـتورتة في معسكر أكتوبر
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رامي بشاي
 
قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتنظيم حفل تكريم لخالد جلال المدير الفني السابق للفريق وذلك بمقر معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر.

حيث قام اللاعبون باحضار تورته احتفاء بمدربهم وذلك بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وأيمن حافظ مدير الكرة. 


كما التقط اللا عبون الصور التذكاريه مع المدرب.


وفي السياق نفسه، احضر أيضا مسئولو الفندق المقيم به الزمالك بمعسكر أكتوبر بوكيه ورد لجلال احتفاء به.


من جانبه شكر جلال اللاعبين ومسئولي النادي وأكد لهم أنه دائما سيكون داعما للفريق وللنادي معربا عن أمنياته بنجاح كريستيان جروس المدير الفنى الجديد مع الفريق وتحقيق البطولات.

المزيد عن: كورة رياضة خالد جلال الزمالك
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