الزمالك يعلن عدم المشاركة في دورة "تبوك"
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:08 م
هاني عصام
أعلن أيمن حافظ مدير الكرة بفريق الرمالك عن إلغاء معسكر الأبيض بالمملكة العربية السعودية وخوض دورة تبوك الودية والتي كان مقرر إقامتها في النصف الثاني من شهر يوليو بمشاركة بعض الأندية العربية.
وأوضح حافظ في تصريحات خاصة بإن الدورة تم تأجيلها إلى بداية أغسطس وهو ما أدى للاعتذار عنها بسبب ظروف مشاركة الفريق في بطولة الدوري والبطولة العربية وتضارب المواعيد.
وأشار إلى أن القرار بات في يد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بوضع البديل لمعسكر تبوك بما يتماشى مع مصلحة الفريق.
وتعاقد الزمالك بشكل رسمي مع جروس لمدة موسم واحد مقابل مليوني و200 ألف دولار في الموسم الواحد بجانب وجود 5 مساعدين في الجهاز من اختيار جروس.
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