الخارجية الموريتانية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني محمد عمراني في نواكشوط على خلفية تقارير نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية وصحف رسمية.





وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن وزير الخارجية الموريتاني المعين حديثا إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى يوم الأربعاء مع السفير الإيراني في نواكشوط محمد عمراني.





وفندت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، بأن مديرة الشؤون الآسيوية والأمريكية في وزارة الشؤون الخارجية مريم أوفى التقت الاثنين بمكتبها السفير الإيراني في نواكشوط محمد عمراني، وتحدثا عما ورد أخيرا في بعض وسائل الإعلام وخاصة الإيرانية عن لقاء السفير مع وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوم الأربعاء الماضي.





وأشارت وكالة الأنباء الموريتانية إلى أن الطرفين اتفقا على أن التقارير الإعلامية المذكورة تضمنت معلومات غير صحيحة عن فحوى اللقاء، وأعرب السفير الإيراني عن أسفه لما تداولته وسائل الإعلام في هذا الشأن، مؤكدا استغرابه من صدور معلومات غير دقيقة عن لقائه مع الوزير.





وأكدت الخارجية الموريتانية أن زيارة السفير الإيراني الأسبوع الماضي للخارجية، كانت بطلب منه وبالأساس من أجل تسليم الوزير رسالة تهنئة من نظيره الإيراني بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون.



