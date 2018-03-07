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مينا أول لاعب يسجل 3 أهداف بالرأس في المونديال منذ كلوزه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:07 م
مينا أول لاعب يسجل 3 أهداف بالرأس في المونديال منذ كلوزه
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مني العوضي
 

نجح ياري مينا في تسجيل هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في مرمى انجلترا في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي يجمعهما في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم.

أصبح ياري مينا أول لاعب يسجل 3 أهداف أو أكثر بالرأس في كأس العالم منذ الألماني كلوزه عام 2002.

جدير بالذكر فأن انجلترا تقدمت بهدف في الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء سجلها هاري كين، قبل أن يتعادل ياري مينا برأسية قاتلة.

وسيواجه الفائز من لقاء كولومبيا وانجلترا، نظيره السويد في مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس العالم.

المزيد عن: ياري مينا مونديال روسيا كولومبيا بطولة كاس العالم
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