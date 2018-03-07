"المسلماني": التعدين في الفضاء ثروة تقدر بستة ورائها عشرون صفر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العالم تعدى فكرة إطلاق صواريخ إلى الفضاء، ويتحدث الآن عن الإستثمار في الفضاء سواء في القمر أو في الكويكبات التي تمر بالقرب من الأرض، موضحا أن القمر والكويكبات يوجد بها الكثير من الذهب والماس والفضة، والكثير من المعادن الثمينة.





وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت بأن هناك شركات تستثمر في مجال التعدين في الفضاء بقوة من خلال إنشاء عمليات حفر في الفضاء والعودة مرة أخرى إلى مخزن فضائي يقع بين القمر والأرض.



