بلدية المحلة يجري اختبارات الناشئين في بنى سويف
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:03 م
محمد الحسيني
قرر مسوؤلى قطاع الناشئين والبراعم بنادى بلدية المحلة اقامة اختبارات براعم كرة القدم يوم السبت القادم بملعب مركز شباب المدينة في بني سويف على ملعب كلية التربية الرياضية القديمة بشرق النيل فى تمام الساعة 4 عصرا .
وتجرى الإختبارات لمواليد (2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 ).
وقال اكرم جابر مدير قطاع البراعم أن الاختبارات تاتى تمهيدا لضم عناصر جديدة ومتميزة للتدريب والمشاركة بقطاع البراعم خاصة فى ضوء وجود مجموعة كبيرة من المدربين المتميزين بالقطاع ببنى سويف.