مارادونا يعرض تدريب منتخب الأرجنتين مجانًا





أكد دييجو مارادونا أنه على استعداد لتدريب منتخب الأرجنتين مجانًا في حالة عُرض عليه الأمر في الفترة الحالية، خصوصًا بعد إقصاء التانجو من كأس العالم بعد الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر من البطولة.





قال مارادونا، خلال حديثه للتلفزيون الفنزويلي: "أريد أن أكون مدربًا للأرجنتين مجددًا، ولو عُرض عليا سأقبل بدون أي مقابل، مجانًا".





وكان مارادونا مدربًا للأرجنتين خلال مونديال 2010 ولم ينجح وقتها في تحقيق أي انجاز حيث خسر فريقه برباعية نظيفة على يد ألمانيا في دور الثمانية، لكنه يفكر في العودة لهذا المنصب على الرغم من أن سامباولي لديه عقدًا يمتد حتى 2022.



