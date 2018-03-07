الإعلام العبرى: إسرائيل وأمريكا تنسقان الجهود لعزل إيران وإضعاف النظام

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، الثلاثاء أنّ إسرائيل شنت حملة دبلوماسية متضافرة لإقناع الحلفاء بالانضمام حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد إيران لدى العمل مع واشنطن لإضعاف الحكومة فى طهران.





وفى مايو الماضى، انسحب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى، الذى عارضته إسرائيل بشدة، مما سيترتّب عليه إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران.





ووفقاً لتقارير مختلفة عن القناة العاشرة الإسرائيلية، وهدشوت، اليوم، فقد وضعت إسرائيل خطة سرية لدعم محاولة واشنطن لعزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً.





وأضافت أنّه تم إطلاع الدبلوماسيين بأنّ الخطة ستشمل إجراءات ضد إيران فى الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وفى مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتضمن الخطة "نشاطًا عامًا سريًا" لا يمكن لصقه بإسرائيل.

كما أشارت إلى أنّه سيتم إرسال مبعوثين إلى دول صديقة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك أستراليا وكندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان.





ووصفت القناة العاشرة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلى، إنشاء فريق مشترك من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بأنّه لتعزيز الانقسامات الداخلية فى إيران والضغط على الحكومة الدينية، وقال المسؤول الذي لم يذكر إسمه، إنّ تلك الجهود قد تؤدى إلى تغييرات فى سلوك إيران.





" وخلال الأسابيع الأخيرة، حذّرت إدارة ترامب مشترى النفط الإيرانى، مثل الصين والهند، بأنّها لن تمنح أية إعفاءات للعقوبات التى تهدف إلى خفض صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر.