أسامة هيكل: الإعلام الإليكتروني أصبح سيد الموقف الآن

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الإعلام الإلكتروني أصبح سيد الموقف في المجال الإعلامي وهذا الأمر ظهر بعد 2011.





وأضاف "هيكل"، خلال حواره على فضائية "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية"الحياة"، مساء الثلاثاء، أن موقع التواصل الإجتماعي التي يزيد أعضائها عن 5آلاف شخص ستخضع لقانون الصحافة والإعلام، معقبًأ:" في جرائد بتوزع 200 نسخة في اليوم، وهذا يعني أن مواقع التواصل الغجتماعي أكثر تأثيرًا من الصحف".



