أسامة هيكل: الإعلام الإليكتروني أصبح سيد الموقف الآن
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:58 م
كساب أحمد
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الإعلام الإلكتروني أصبح سيد الموقف في المجال الإعلامي وهذا الأمر ظهر بعد 2011.
وأضاف "هيكل"، خلال حواره على فضائية "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية"الحياة"، مساء الثلاثاء، أن موقع التواصل الإجتماعي التي يزيد أعضائها عن 5آلاف شخص ستخضع لقانون الصحافة والإعلام، معقبًأ:" في جرائد بتوزع 200 نسخة في اليوم، وهذا يعني أن مواقع التواصل الغجتماعي أكثر تأثيرًا من الصحف".
ولفت إلى أن الصحفي لن يحبس بسبب النشر على الإطلاق، لكنه إذا قام بالتحريض سيحاسب، وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور، لكنه أصر على وضع هذه المادة في قانون الصحافة لكي ينبه الصحفيين.
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