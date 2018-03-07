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فتحي عبدالوهاب ضيف "معاك في السكة" على نجوم إف إم.. الخميس

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:55 م
فتحي عبدالوهاب ضيف معاك في السكة على نجوم إف إم.. الخميس
فتحي عبدالوهاب
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الفجر الفني
 
يحل الفنان فتحى عبد الوهاب، ضيفًا على المذيع خالد عليش، فى برنامجه "معاك فى السكة"، يوم الخميس المقبل، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وذلك فى الساعة الخامسة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

ويتحدث "عبد الوهاب" عن نجاحه فى دراما رمضان الماضى، إذ شارك فى أكثر من عمل مثل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، وممنوع الاقتراب أو التصوير" مع النجمة زينة، ومشاركته كضيف شرف فى "أبو عمر المصرى" و"رحيم"، كما يتحدث أيضا عن مشاركته فى فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة، ومتى سيكون بطلًا سواء فى السينما أو التلفزيون أم سيكتفى بالدور الثانى.
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